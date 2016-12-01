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Спецслужбы США смогут взламывать гаджет, находящийся в любой стране

Ордеры на взлом гаджетов, находящихся в юрисдикции других государств, будут выдавать суды

Поправка к закону 41, позволяющая судьям в США выдавать ордер на взлом смартфона или компьютера, находящегося под любой юрисдикцией, вступила в силу с 1 декабря. Ранее мировые судьи могли разрешать силовым структурам проводить подобные действия только в рамках своей юрисдикции.

Поправку внесли после заявления министерства юстиции США, заявившего о недопустимости ухода киберпреступников от ответственности.

Трижды за полгода принятию поправки к закону препятствовал сенатор от демократов Рон Уайден. Он назвал ее одной из самых больших ошибок США за несколько минувших лет, передает «Газета.ру». Политик полагал, что спецслужбы в случае ее принятия получат право взламывать любой гаджет любого гражданина США.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Спецслужбы США смогут взламывать гаджет, находящийся в любой стране

Ордеры на взлом гаджетов, находящихся в юрисдикции других государств, будут выдавать суды

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