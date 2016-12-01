Исполнительный директор «Роскосмоса» не признает вину в мошенничестве

Исполнительный директор по контролю качества и надежности «Роскосмоса» Владимир Евдокимов отказывается признать вину в мошенничестве с имуществом РСК «МиГ», передает «РИА Новости».

«Я не признаю себя виновным. Я добровольно дал показания и готов и дальше давать показания и сотрудничать со следствием», — сказал Евдокимов в суде.

Также функционер заметил, что не может выехать за границу и сдал заграничный паспорт, поскольку имеет доступ к государственной тайне.

Напомним, что Евдокимову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организован). По данным следствия, функционер совершил мошенничество на сумму не менее 200 млн руб. с имуществом РСК «МиГ».

Ранее в рамках данного уголовного дела были арестованы бывший генеральный директор дочерней компании РСК «МиГ» — ОАО «МиГ-Рост» — Алексей Озеров и заместитель генерального директора ПАО «Туполев» Егор Носков.

По информации следователей, соучастники обвиняются в хищении комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тыс. кв. м. После этого комплекс был перепродан и сдавался в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).