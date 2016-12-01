«Краснодар» без заболевшего тренера уступает «Тереку» на выезде

В Грозном со счетом 2:1 местный «Терек» лидирует в матче с «Краснодаром» во втором тайме. Матч 16-го тура премьер-лиги проходит в Грозном, на «Ахмат-Арене».



Игру краснодарские «быки» проводят без главного тренера Игоря Шалимова. Наставник черно-зеленых слег с высокой температурой из-за вирусной инфекции и остался в Краснодаре, сообщает «Спорт-Экспресс». Командой временно руководит старший тренер Олег Фоменко.

Счет в матче «Терек» — «Краснодар» на 25-й минуте открыл уругвайский полузащитник Факундо Пирис. Через восемь минут преимущество чеченской команды закрепил румынский полузащитник Георге Грозав. Краснодарцы в первой половине встречи запомнились только желтыми карточками Торбинского и Быстрова. Во втором тайме Анхель из Терека забил гол в свои ворота.



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