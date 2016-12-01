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«Прогресс МС-04» вряд ли удастся состыковать с МКС

Не исключается, что космический корабль, находящийся в неориентированном полете, придется затопить

Космический грузовик ««Прогресс МС-04», выведенный на нерасчетную орбиту, возможно, не удастся состыковать с Международной космической станцией (МКС).

На 383-й секунде полета космического аппарата пропала телеметрия, таким образом, космический грузовик мог оказаться в неориентированном полете,  передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

Старт ракеты-носителя с космическим кораблем «Прогресс МС-04» состоялся с космодрома Байконур в 17.52. Космический грузовик должен был доставить на МКС 2,5 т грузов. После нескольких минут полета пропала телеметрия, сообщил «Роскосмос».

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

«Прогресс МС-04» вряд ли удастся состыковать с МКС

Не исключается, что космический корабль, находящийся в неориентированном полете, придется затопить

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