«Прогресс МС-04» вряд ли удастся состыковать с МКС

Космический грузовик ««Прогресс МС-04», выведенный на нерасчетную орбиту, возможно, не удастся состыковать с Международной космической станцией (МКС).

На 383-й секунде полета космического аппарата пропала телеметрия, таким образом, космический грузовик мог оказаться в неориентированном полете, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

Старт ракеты-носителя с космическим кораблем «Прогресс МС-04» состоялся с космодрома Байконур в 17.52. Космический грузовик должен был доставить на МКС 2,5 т грузов. После нескольких минут полета пропала телеметрия, сообщил «Роскосмос».