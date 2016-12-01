Обломки корабля «Прогресс МС-04» предположительно упали в Туве

Обломки космического грузового корабля «Прогресс МС-04», выведенного на нерасчетную орбиту, предположительно упали на территории Тувы.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, на территории республики организованы поиски.

Ранее сообщалось, что на 383-й секунде полета ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-04» пропала телеметрия.



Корабль должен был доставить экипажу Международной космической станции 2,5 т грузов.