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Обломки корабля «Прогресс МС-04» предположительно упали в Туве

Корабль должен был доставить экипажу Международной космической станции 2,5 т грузов

Обломки космического грузового корабля «Прогресс МС-04», выведенного на нерасчетную орбиту, предположительно упали на территории Тувы.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, на территории республики организованы поиски.

Ранее сообщалось, что на 383-й секунде полета ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-04» пропала телеметрия.

Корабль должен был доставить экипажу Международной космической станции 2,5 т грузов.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Обломки корабля «Прогресс МС-04» предположительно упали в Туве

Корабль должен был доставить экипажу Международной космической станции 2,5 т грузов

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