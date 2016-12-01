«Спартак» сокрушительно проиграл «Крыльям Советов»

Московский «Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Счет на 17-й минуте открыл Йоан Молло, реализовав пенальти. На последней минуте первого тайма мяч забил Сергей Ткачев. После перерыва самарцы забили еще два гола: Кристиан Паскуато — на 59-й минуте и Сергей Корниленко — на 70-й.

Таким образом, красно-белые прервали серию из шести побед подряд.

«Крылья Советов» впервые обыграли «Спартак» с 7 ноября 2009 года, в той встрече самарцы на своем поле оказались сильнее — 2:1.

В турнирной таблице московский клуб продолжает лидировать (37 очков). Самарская команда с 14 баллами идет на 12-м месте.

В следующем туре «Спартак» 5 декабря примет на своем поле казанский «Рубин», «Крылья Советов» днем ранее в гостях сыграют с «Краснодаром».

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