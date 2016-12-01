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Названа возможная причина потери «Прогресса»

Отказ «Роскосмоса» от современных ракет-носителей «Союз-2.1а» мог привести к потери космического грузовика

Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Мамонтов

Возможной причиной потери космического корабля «Прогресс МС-04» мог стать отказ «Роскосмоса» от ракет-носителей «Союз-2.1а». Вместо них используется устаревшая модификация «Союз-У».

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на свой источник. Собеседник СМИ отметил, что после потери космического грузовика в апреле 2015 года «Роскосмос» перешел «на старый и проверенный «Союз-У», с которым и теперь, возможно, возникли проблемы. «Теперь и с ним («Союзом-У». — «Известия»), кажется, проблемы», — уточнил источник.

Однако делать выводы о причинах возникновения нештатной ситуации рано, отмечается в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-У» с «Прогрессом» стартовала в четверг с космодрома Байконур. Космический корабль должен был доставить на МКС 2,5 т грузов. На 383-й секунде полета с космическим грузовиком была потеряна связь — отказала телеметрия. Космический грузовик был выведен на нерасчетную орбиту, обломки корабля «Прогресс МС-04» предположительно упали в Туве.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Названа возможная причина потери «Прогресса»

Названа возможная причина потери «Прогресса»Отказ «Роскосмоса» от современных ракет-носителей «Союз-2.1а» мог привести к потери космического грузовика

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