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Литва усиливает сотрудничество с США в военной сфере

Страны подпишут соглашение о сотрудничестве, детально определяющее статус американских военнослужащих

Литва и США намерены подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ детально определит статус Вооруженных сил США в Литве.

«Этим соглашением Америка закрепит и подтвердит свои обязательства по обороне перед Литвой», — передает «РИА Новости». Со своей стороны Литва предоставит условия, необходимые для выполнения обязательств, отмечается в сообщении. Кроме того, документом упрощается прибытие в прибалтийское государство американских военнослужащих.

Соглашение будет подписано в США, для этого в Америку прибудет литовская делегация.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Литва усиливает сотрудничество с США в военной сфере

Страны подпишут соглашение о сотрудничестве, детально определяющее статус американских военнослужащих

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