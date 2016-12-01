Литва усиливает сотрудничество с США в военной сфере

Литва и США намерены подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ детально определит статус Вооруженных сил США в Литве.

«Этим соглашением Америка закрепит и подтвердит свои обязательства по обороне перед Литвой», — передает «РИА Новости». Со своей стороны Литва предоставит условия, необходимые для выполнения обязательств, отмечается в сообщении. Кроме того, документом упрощается прибытие в прибалтийское государство американских военнослужащих.

Соглашение будет подписано в США, для этого в Америку прибудет литовская делегация.