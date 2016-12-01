Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Половину ВИЧ-зараженных в РФ составляют люди из благополучных слоев

Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой

Если ранее ВИЧ отмечался среди маргинальных слоев общества, то теперь почти половина случае ВИЧ-инфицирования отмечается среди людей благополучного слоя общества.

Как отметил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, от 43 до 47% зараженных ВИЧ  люди из благополучного слоя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Авторадио».

Ранее ВИЧ наблюдался в большинстве случаев у людей из так называемых групп риск, в частности героиновых наркоманов.

Тема ВИЧ стала широко обсуждаться в России с осени 2016 года. В октябре была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ в России до 2020 года. В ноябре стало известно, что в Екатеринбурге  зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции и фактически заражен каждый 50-й житель.

Читайте также:

Битва с ВИЧ: правда и домыслы о болезни

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Половину ВИЧ-зараженных в РФ составляют люди из благополучных слоев

Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке