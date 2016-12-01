Половину ВИЧ-зараженных в РФ составляют люди из благополучных слоев

Если ранее ВИЧ отмечался среди маргинальных слоев общества, то теперь почти половина случае ВИЧ-инфицирования отмечается среди людей благополучного слоя общества.

Как отметил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, от 43 до 47% зараженных ВИЧ — люди из благополучного слоя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Авторадио».

Ранее ВИЧ наблюдался в большинстве случаев у людей из так называемых групп риск, в частности героиновых наркоманов.

Тема ВИЧ стала широко обсуждаться в России с осени 2016 года. В октябре была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ в России до 2020 года. В ноябре стало известно, что в Екатеринбурге зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции и фактически заражен каждый 50-й житель.