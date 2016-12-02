Олланд отказался баллотироваться на второй президентский срок

Президент Франции Франсуа Олланд заявил в телеобращении из Елисейского дворца, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок по истечении своих полномочий на посту главы государства в мае 2017 года.

По словам Олланда, он принял такое решение, так как осознает, что его выдвижение могло бы стать угрозой единству левых сил во Франции. Он назвал возможные последствия «авантюрой», которая может дорого обойтись французам, передает ТАСС.

Олланд в то же время подчеркнул, что будет оставаться на своем посту вплоть до истечения срока своих полномочий в мае 2017 года.

«Мой долг — продолжать управлять страной в соответствии с мандатом, который был доверен мне в 2012 году. Главное для меня — обеспечение национального единства», — сказал Олланд.

Обращаясь к французам, Олланд признал, что не смог выполнить всех данных ранее обещаний. Это касается, по его словам, снижения безработицы, по которой есть положительные результаты, но они пришли слишком поздно. По его словам, его президентство выпало на сложный период, главной угрозой в котором оказался мировой терроризм.

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