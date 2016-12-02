В Бурятии определят судьбу Байкала

Строительство Шурэнской ГЭС в Монголии угрожает уникальному природному озеру Байкал, однако решение о создании ГЭС будут принимать жители Бурятии: РФ и Монголия согласовали проведение общественных слушаний.

Если Шурэнская ГЭС в Монголии буде построена, Байкалу грозит загрязнение и обмеление, а многим видам уникальной байкальской фауны — уничтожение. Власти Монголии начали проектные работы без проведения общественных слушаний в России.

Однако в конечном итоге РФ и Монголия согласовали сроки проведения общественных слушаний. Если в Бурятии выступят против ГЭС, то это позволит спасти уникальное озеро.

Консультации пройдут в пяти населенных пунктах Бурятии с 16 по 31 января 2017 года. Минприроды обещает, что общественные слушания окажут на ход реализации проекта «самое непосредственное влияние».

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Судьбу Байкала определят жители Бурятии