Арестован исполнительный директор «Роскосмоса» по качеству

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по обеспечению качества и надежности Владимир Евдокимова арестован 1 декабря по решению Басманного суда Москвы по обвинению в мошенничестве с имуществом РСК «МиГ».

Перед арестом в доме Евдокимова прошли обыски. Преступные эпизоды, в которых обвиняют Евдокимова, относятся к периоду, когда он еще не работал в космической отрасли. Исполнительного директора обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

«В ходе расследования уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере имущества ОАО «МиГ-Рост» выявлено совершение другого тяжкого преступления против собственности Российской Федерации, — говорится в заявлении Следственного комитета.

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