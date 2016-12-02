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Пятница,
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Аукцион по Сухому логу проведут в следующем году

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона по золотому месторождению Сухой Лог в 2017 году.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Провести в 2017 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение «Сухой Лог», расположенным на территории Иркутской области, для разведки и добычи золота и серебра в порядке согласно приложению», — говорится в документе.

Отмечается, что площадь участка — 7,94 кв. км. Платеж для этого участка недр составляет 8,6 млрд руб.

Ранее пресс-секретарь главы Минприроды Николай Гудков сообщал газете «Известия», что аукцион может быть объявлен в конце ноября — начале декабря 2016 года с фактическим подведением итогов в 2017 году.

Месторождение Сухой Лог открыто еще в 1961 году. Запасы месторождения составляют около 2 тыс. т золота и 1,5 тыс. т серебра, или около 28% от общих запасов золота страны. Планируется, что на базе Сухого Лога будет создано крупное производство по добыче до 90 т золота и 25 т серебра в год. Капитальные затраты оцениваются в 100 млрд рублей.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Аукцион по Сухому логу проведут в следующем году

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев

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