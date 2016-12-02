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Послание Путина парламенту показал правительственный телеканал США

C-SPAN обычно передает прямые включения из американского конгресса и выступления президента и высокопоставленных американских чиновников

Получасовой отрывок из послания российского президента Владимира Путина парламенту показал канал правительственных трансляций C-SPAN. Традиционно этот телеканал транслирует прямые включения из конгресса США, выступления президента и высокопоставленных американских чиновников, а также правительств Канады, Великобритании и Австралии.

Запись послания Путина пустили в эфир перед началом трансляции с митинга избранного президента Дональда Трампа в Огайо. Как правило, в таких случаях на экране появляется только титр «Программа скоро начнется».

Каналы C-SPAN и C-SPAN 2 входят в базовые пакеты всех кабельных сетей США, канал C-SPAN 3 — в дополнительные. Общий объем вещания трех каналов составляет более семи тысяч часов в год, ежедневная аудитория — примерно 30 млн человек, передает «РИА Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Кремле 1 декабря.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Послание Путина парламенту показал правительственный телеканал США

C-SPAN обычно передает прямые включения из американского конгресса и выступления президента и высокопоставленных американских чиновников

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