СМИ: Семин выгнал Самедова с тренировочной базы Локомотива

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин в ходе словесной перепалки с 32-летним полузащитником Александром Самедовым заявил игроку, что больше не нуждается в его услугах, потребовал собрать вещи и покинуть базу «железнодорожников» в Баковке.

Инцидент произошел еще в среду после открытой тренировки команды, на которой присутствовали журналисты, информирует «Федеральное агентство новостей».

По словам источника агентства, Самедов уже давно недоволен методами работы Семина, поскольку считает их слишком старомодными.

Ранее стало известно о переходе полузащитника «Локомотива» в другой московский клуб «Спартак». По данным газеты «Известия», контракт Самедова с красно-белыми будет заключен на 3,5 года, а его ежегодный оклад составит около €2,4 млн.



Отмечалось, что также в контракте будет предусмотрена система бонусов за личные достижения футболиста. Всего, по подсчетам газеты, за 3,5 года Самедов сможет заработать порядка €8,5 млн.

