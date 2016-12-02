Старейший московский каток возвращается на Патриаршие пруды

Старейший каток Москвы вернется на Патриаршие пруды в середине декабря. Будут работать теплая раздевалка, прокат коньков и кафе с горячим чаем, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Площадь катка составит 12 тыс. кв. м, а вдоль него смонтируют светящуюся лавочку длиной почти 500 м, где посетители смогут отдохнуть во время катания, сообщает телеканал «360».



По словам префекта ЦАО Владимира Говердовского, задача властей, особенно в преддверии новогодних праздников и каникул, — обеспечить комфортные условия для зимнего отдыха жителей округа рядом с домом. «Все места должны быть безопасными и интересными для детей, родителей, москвичей и гостей столицы», — отметил Говердовский.

Местные жители стали инициаторами возобновления работы катка. Вторым катком, который зальют на водоемах Москвы, станет площадка на Чистых прудах.

Каток на Патриарших прудах — один из старейших в Москве, горожане облюбовали его еще во второй половине XIX века. «Сюда приводил кататься на коньках своих дочерей писатель Лев Толстой. В его романе «Анна Каренина» именно здесь Константин Левин искал свою возлюбленную Кити», — говорится в сообщении мэрии.

Первый из московских открытых катков этой зимой открылся 17 ноября в парке Горького. В этом году он оформлен в стиле уличного искусства. Площадь катка — 18 тыс. кв. м.



В субботу открылись ледовые улицы ВДНХ. Каток на ВДНХ заливается уже в третий раз. В этом году его площадь составила более 20 тыс. кв. м. Одновременно он сможет вмещать до 4,5 тыс. человек.

