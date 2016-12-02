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ГД досрочно прекратила депутатские полномочия партнера Ротенберга

Бизнесмен лишился мандата с 21 ноября, в тот же день он подписал заявление

Сегодня депутаты Госдумы РФ проголосовали за прекращение полномочий их коллеги Александра Скоробогатько, таким образом удовлетворив его заявление.

Бизнесмен лишился мандата с 21 ноября, в тот же день он подписал заявление, сообщает РБК.

Скоробогатько считался одним из самых состоятельных депутатов, его официальный доход за прошлый год составил 745,2 млн рублей. В рейтинге Forbes он занимал 40-ю строчку среди самых богатых членов Госдумы.

Одной из возможных причин отставки Скоробогатько называют его желание вернуться в бизнес. Состояние бывшего депутата оценивается в $2,3 млрд. Он является деловым партнером миллиардера Аркадия Ротенберга.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

ГД досрочно прекратила депутатские полномочия партнера Ротенберга

Бизнесмен лишился мандата с 21 ноября, в тот же день он подписал заявление

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