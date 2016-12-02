Приморскому океанариуму снова выбирают нового директора

Приморский океанариум, который ранее закрылся после гибели дельфинов-белобочек и сивуча, снова ищет нового директора.

Как сообщает РИА PrimaMedia, возглавить учреждение может бывший руководитель Мурманского океанариума Александр Михайлюк, в настоящее время его пригласили в Приморье, однако окончательное решение о его назначении на эту должность пока не принято. Кандидатуру на должность директора руководство океанариума согласовывает с Национальным научным центром морской биологии (ННЦМБ).



Напомним, временным директором Приморского океанариума был назначен Олег Мережкин, занимавший ранее должность заместителя по зооветеринарной работе. Однако позже он написал заявление об увольнении. По его словам, такой шаг для него стал личным взвешенным решением.

«На самом деле факторов для такого решения было несколько. Моя семья меня практически не видела. Я работал и до 12 ночи, и до 5 утра. А кроме этого очень давил груз ответственности, связанный с гибелью животных в последние месяцы. Это осознанное решение. Я только ждал, когда у нас появится новая кандидатура на должность директора» — рассказал Мережкин.

Возглавлявший океанариум с момента его основания Вадим Серков, проходивший курс реабилитации в больнице, также отказался от должности директора и попросил руководство океанариума перевести его на должность заместителя.

Ранее «Известия» сообщали, что Приморский океанариум планируется открыть в этом месяце. Точная дата открытия учреждения пока неизвестна.

Напомним, учреждение было закрыто 7 ноября после гибели морских животных. Детеныш сивуча был обнаружен в ночь на 21 октября с насильственными повреждениями, а дельфины лежали на дне бассейна без признаков жизни. По факту гибели сивуча и двух белобоких дельфинов завели уголовное дело, расследование продолжается.

Скандалы в океанариуме спровоцировали появление нескольких петиций с требованиями наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме и закрыть океанариум.

Обстоятельства гибели животных до сих пор не выяснены. За три года, по данным местных СМИ, в Приморском океанариуме погибло как минимум 14 морских животных.