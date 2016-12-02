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Минкомсвязи проинструктировал операторов на случай кибератаки

Ведомство провело совещание с операторами связи и крупными банковскими организациями

Министерство связи и массовых коммуникаций России проинструктировало операторов на случай кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Было проведено два совещания с операторами связи и крупнейшими банковскими организациями, подготовлены и разосланы телеграммы операторам связи с инструкциями о действиях в случае атаки и порядке обращения в Минкомсвязь России и ФСБ», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу на официальном сайте ФСБ России появилось предупреждение о готовящихся иностранными спецслужбами масштабных кибератаках в российском финансовом секторе. По информации ведомства, спецслужбы намерены дестабилизировать финансовую систему РФ. По информации ФСБ, командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по нейтрализации угроз.  

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Минкомсвязи проинструктировал операторов на случай кибератаки

Ведомство провело совещание с операторами связи и крупными банковскими организациями

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