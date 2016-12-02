Конфликт Семина и Самедова связан с переходом игрока в «Спартак»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Самедов в зимний трансферный период перейдет в «Спартак». 32-летний футболист согласовал условия контракта с красно-белыми и должен присоединиться к своей новой команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. По информации «Известий», именно этот факт и стал причиной конфликта, возникшего между Самедовым и главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным.



По сообщению источника «Известий», российский полузащитник не предупредил наставника «железнодорожников» о переговорах со «Спартаком» — тренер узнал о возможном уходе своего игрока из СМИ. Свое недовольство по этому поводу Семин высказал Самедову в довольно жесткой форме.



— Между Семиным и Самедовым состоялся нелицеприятный разговор на повышенных тонах после одной из тренировок команды в ходе подготовки к очередному туру РФПЛ, — рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. — Начитавшись информации в СМИ по поводу возможного перехода игрока в московский «Спартак», наставник «Локо» решил лично выяснить у Самедова, насколько всё это соответствует действительности. Александр честно признался, что не видит себя в команде Семина, и заявил о желании покинуть «Локомотив». В ответ на это специалист заявил, что Самедов может уходить из клуба прямо сейчас.



Напомним, Александр Самедов попал в заявку «железнодорожников» на игру 16-го тура чемпионата России против «Томи», однако даже не присутствовал на скамейке запасных. Несмотря на это, болельщики столичного клуба не стеснялись в выражениях, выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес полузащитника.



По заявлению Юрия Семина, ему не понравилось, как Самедов вел себя во время беседы перед матчем.



Ранее «Известия» сообщали о том, что переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» — дело практически решенное. По данным источника, контракт футболиста с красно-белыми будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1», а его ежегодный оклад составит порядка €2,4 млн.



Отмечалось также, что в контракте будет предусмотрена и система бонусов за личные достижения игрока. А сумма трансфера составит €5 млн.

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