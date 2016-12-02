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Россия и Япония заключат ряд соглашений

Документы будут подписаны в сферах энергетики, промышленной кооперации, медицины и высоких технологий

Заместитель руководителя российского МИДа Игорь Моргулов заявил, что Россия и Япония подпишут соглашения в области энергетики, высоких технологий, промышленной кооперации, городской среды и медицины,

«Приоритетное значение придаем выходу на решения по расширению сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере», – приводит слова Моргулова «РИА Новости».

Власти Японии прилагают в настоящее время усилия для развития экономических отношений с Россией.  В середине декабря должен состояться визит президента РФ Владимира Путина в Японию.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Россия и Япония заключат ряд соглашений

Документы будут подписаны в сферах энергетики, промышленной кооперации, медицины и высоких технологий

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