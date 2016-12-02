Россия и Япония заключат ряд соглашений

Заместитель руководителя российского МИДа Игорь Моргулов заявил, что Россия и Япония подпишут соглашения в области энергетики, высоких технологий, промышленной кооперации, городской среды и медицины,



«Приоритетное значение придаем выходу на решения по расширению сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере», – приводит слова Моргулова «РИА Новости».

Власти Японии прилагают в настоящее время усилия для развития экономических отношений с Россией. В середине декабря должен состояться визит президента РФ Владимира Путина в Японию.