«Почта России» доставляет уведомления в обычном режиме

«Почта России» работает в штатном режиме и извещения продолжают доставлять исправно. Об этом заявили в пресс-службе организации.

В компании отметили, что случаи несвоевременной доставки уведомлений являются исключительными и каждое обращение по ним отрабатывается незамедлительно. Если факт нарушения подтверждается, принимаются незамедлительные меры по их устранению.

Сотрудники «Почты России» также обращают внимание клиентов на то, что доставка корреспонденции, подписных изданий, а также извещений осуществляется в исправные абонентские шкафы, за содержание которых несет ответственность владелец или управляющая компания.

Ранее «Известия» писали о том, что пользователи социальных сетей возмущены работой организации, которая, якобы, отменила отправку уведомлений о посылках с трек-номерами.