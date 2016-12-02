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Кремль оценит эффективность деятельности губернаторов

Проводить «ревизию» будет управление президента России по внутренней политике

Сотрудники управления президента России по внутренней политике проведут оценку эффективности деятельности губернаторов. Анализ работы глав регионов будет длиться до двух месяцев и станет докладом для президента.

Деятельность региональных чиновников будет проводиться на основании нескольких «объективных критериев», сообщает ТАСС. Будут составлены три списка регионов, в которых управление президента даст свою оценку работе губернаторов.

В первый список  войдут регионы, руководителей которых рекомендуется заменить, во второй — субъекты, глав которых «точно не надо менять». Третий список будет содержать регионы, решение по которым пока не принято. Агентство уточняет, что в 2017 году запланированы выборы 15 глав российских регионов.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Кремль оценит эффективность деятельности губернаторов

Проводить «ревизию» будет управление президента России по внутренней политике

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