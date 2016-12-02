Кремль оценит эффективность деятельности губернаторов

Сотрудники управления президента России по внутренней политике проведут оценку эффективности деятельности губернаторов. Анализ работы глав регионов будет длиться до двух месяцев и станет докладом для президента.

Деятельность региональных чиновников будет проводиться на основании нескольких «объективных критериев», сообщает ТАСС. Будут составлены три списка регионов, в которых управление президента даст свою оценку работе губернаторов.

В первый список войдут регионы, руководителей которых рекомендуется заменить, во второй — субъекты, глав которых «точно не надо менять». Третий список будет содержать регионы, решение по которым пока не принято. Агентство уточняет, что в 2017 году запланированы выборы 15 глав российских регионов.