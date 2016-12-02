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Владимир Путин принял участие в открытии Центрального участка ЗСД

Западный скоростной диаметр — часть международного транспортного коридора «Север – Юг» в Санкт-Петербурге

В торжественной церемонии открытия Центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД), состоявшейся в пятницу в Санкт-Петербурге, принял участие президент России.

Владимир Путин отметил, что Россия рассмотрит возможность привлечения зарубежных компаний, участвующих в строительстве ЗСД, в новых крупных проектах. 

«Надеюсь, что вам тоже было интересно здесь работать. Будем думать над тем, как осуществлять подобные проекты совместно в будущем», — сказал президент.

Проект ЗСД — часть международного транспортного коридора «Север–Юг». Платная внутригородская скоростная магистраль даст возможность объехать Санкт-Петербург за 20 минут. Вначале участок будет работать в бесплатном режиме.

Строительные работы начались в 2013 году, их стоимость составила 120 млрд рублей.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Владимир Путин принял участие в открытии Центрального участка ЗСД

Западный скоростной диаметр — часть международного транспортного коридора «Север – Юг» в Санкт-Петербурге

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