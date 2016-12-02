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Юрия Чайку попросили проверить законность задержания Маруани

Юрист Игорь Трунов подал в адрес генпрокурора РФ заявление с просьбой принять меры прокурорского реагирования

Юрист Игорь Трунов просит генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить законность задержания французского композитора Дидье Маруани.

По его словам, в адрес генпрокурора подано заявление с просьбой принять меры прокурорского реагирования «с целью пресечения противоправных, недобросовестных действий».

Трунов просит Генпрокуратуру проверить законность задержания Маруани, «к которому не допускали адвокатов, незаконно допрашивали ночью, незаконно обыскали и изъяли личные вещи», передает «РИА Новости».

Юрист также добавил, что направил министру МВД РФ уточненное заявление с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос») в отношении певца Филиппа Киркорова и его адвоката Александра Добровинского.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил, что Маруани и его адвокат Игорь Трунов подозреваются в вымогательстве у Киркорова €1 млн и были задержаны с поличным при передаче им денег. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы французского музыканта, заявила, что Маруани не вымогал деньги у Киркорова, они должны были прийти к мировому соглашению по поводу нарушения авторских прав.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Юрия Чайку попросили проверить законность задержания Маруани

Юрист Игорь Трунов подал в адрес генпрокурора РФ заявление с просьбой принять меры прокурорского реагирования

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