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IKEA обжалует решение суда об аресте 9,3 млрд рублей

Определение об аресте средств, находящихся на счетах российского представительства компании «Икеа Мос», вынес Краснинский суд Смоленской области

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Компания IKEA не согласна с определением суда, арестовавшего счета «дочерней» компании «Икеа Мос» с 9,3 миллиардами рублей. Определение суда будет обжаловано в законном порядке.

«Группа компаний IKEA не согласна с определением Краснинского суда, считает его необоснованным, незаконным и уже оспаривает его», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы шведской компании.

9,3 млрд рублей с IKEA пытается взыскать бизнесмен Константин Пономарев.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

IKEA обжалует решение суда об аресте 9,3 млрд рублей

IKEA обжалует решение суда об аресте 9,3 млрд рублейОпределение об аресте средств, находящихся на счетах российского представительства компании «Икеа Мос», вынес Краснинский суд Смоленской области

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