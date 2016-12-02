IKEA обжалует решение суда об аресте 9,3 млрд рублей

Компания IKEA не согласна с определением суда, арестовавшего счета «дочерней» компании «Икеа Мос» с 9,3 миллиардами рублей. Определение суда будет обжаловано в законном порядке.

«Группа компаний IKEA не согласна с определением Краснинского суда, считает его необоснованным, незаконным и уже оспаривает его», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы шведской компании.

9,3 млрд рублей с IKEA пытается взыскать бизнесмен Константин Пономарев.