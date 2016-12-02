Встреча ОПЕК с не входящими в картель странами может пройти в Москве

Встреча стран — участниц ОПЕК и представителей нефтедобывающих государств, не входящих в картель, может быть перенесена на 10 декабря и пройти в Москве.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее сообщалось, что ОПЕК планирует провести встречу с другими нефтедобывающими странами 9 декабря в Дохе для обсуждения достигнутых на заседании организации соглашений по сокращению добычи.

Напомним, на заседание 30 ноября ОПЕК достигла соглашения посокращению добычи нефти. Сянваря члены организации сократят производство на1,2 млн баррелей в день — до уровня 32,5 млн баррелей вдень.

Соглашение предусматривает сокращение добычи странами, не входящими в картель, на 600 тыс. баррелей в сутки. Россия согласилась сократить добычу на 300 тыс. баррелей вдень.