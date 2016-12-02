Нападение на главу муниципалитета совершено в Петербурге

Нападение на главу муниципалитета «Княжево» Дмитрия Козлова произошло утром в пятницу, 2 декабря.



Проверку по факту происшествия проводит полиция, решается вопрос о возбуждении дела. Нападение произошло около 10.30 на бульваре Новаторов. Трое неизвестных избили Козлова бейсбольными битами и скрылись на иномарке, передает ТАСС.



Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с различными травмами, сообщили в правоохранительных органах.

