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Нападение на главу муниципалитета совершено в Петербурге

Неизвестные избили главу округа «Княжево» Дмитрия Козлова бейсбольными битами

Нападение на главу муниципалитета «Княжево» Дмитрия Козлова произошло утром в пятницу, 2 декабря.

Проверку по факту происшествия проводит полиция, решается вопрос о возбуждении дела. Нападение произошло около 10.30 на бульваре Новаторов. Трое неизвестных избили Козлова бейсбольными битами и скрылись на иномарке, передает ТАСС.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с различными травмами, сообщили в правоохранительных органах.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Нападение на главу муниципалитета совершено в Петербурге

Неизвестные избили главу округа «Княжево» Дмитрия Козлова бейсбольными битами

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