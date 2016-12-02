Набиуллина: рост цен на нефть не решит проблем экономики РФ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на нефть создаст иллюзию быстро возвращающегося благополучия, но не решит внутренних проблем российской экономики.

По ее словам, если продолжать строить жизнь на экспорте углеводородов и ничего не менять при растущих ценах на нефть, то это может обернуться застоем с невысокими темпами роста и усиливающимся отставанием от развитых стран, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом Набиуллина считает, что в структуре российской экономики в ближайшее время не произойдет никаких изменений — темпы роста останутся невысокими, несмотря на то что будут находиться в положительной области.

Председатель ЦБ отметила, что сценарий растущих цен на нефть предполагает повышение их до $55 за баррель в 2019 году.

«В этом сценарии восстановление экономики начнется раньше, но в дальнейшем темпы экономического роста существенно не превысят значений базового сценария, учитывая наличие именно внутренних структурных ограничений для роста», — сказала Набиуллина.

Напомним, на фоне новостей о достигнутой странами ОПЕК договоренности по сокращению добычи, цены на нефть начали ускоренный рост. Накануне в ходе торгов стоимость барреля Brent достигала $54.

