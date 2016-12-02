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Пенсионерку будут судить за доведение коллектора до самоубийства

Мужчина оставил предсмертную записку

Жительницу Перми, задолжавшую банку 2,3 млн рублей, обвиняют по статье «Доведение лица до самоубийства». Коллектор, пытавшийся безуспешно взыскать с женщины долг, повесился, обвинив ее в предсмертной записке в своей смерти и в смерти его матери. Ведется следствие.

Пенсионерка отказалась выплачивать кредит, который взяла в 2012 году. Ее долги попытался вернуть сотрудник коллекторского агентства, который много раз звонил женщине с напоминанием вернуть долг.

В итоге пермячка применила на практике все незаконные средства, которые часто применяют коллекторы: звонила коллектору домой, грозилась сломать хребет, выяснила данные его родственников, а также писала на его двери нецензурные слова и рассказывала о нем сплетни его соседям, пишет «Ридус».

Мать мужчины скончалась от сердечного приступа после агрессивных и незаконных действий пожилой женщины. Сам коллектор повесился на лестничной клетке должницы.

У погибшего мужчины остались двое детей.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Пенсионерку будут судить за доведение коллектора до самоубийства

Мужчина оставил предсмертную записку

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