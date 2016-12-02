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Дополнительные санкции ввели США в отношении КНДР

В список попали семь лиц и 16 компаний

Министерство финансов США вводит дополнительные санкции в отношении еще семи лиц и 16 компаний КНДР. Меры приняты после ужесточения в среду Совбезом ООН международных санкций после ядерных испытаний, проведенных в Северной Корее.

В американском списке сотрудники министерства атомной промышленности КНДР, угольно-промышленных и торговых компаний. Санкции введены, в частности, в отношении авиакомпании Air Koryo, корпорации по разведке нефти КНДР, группы компаний Mansudae Overseas Project, передает ТАСС.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Дополнительные санкции ввели США в отношении КНДР

В список попали семь лиц и 16 компаний

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