Дополнительные санкции ввели США в отношении КНДР

Министерство финансов США вводит дополнительные санкции в отношении еще семи лиц и 16 компаний КНДР. Меры приняты после ужесточения в среду Совбезом ООН международных санкций после ядерных испытаний, проведенных в Северной Корее.

В американском списке сотрудники министерства атомной промышленности КНДР, угольно-промышленных и торговых компаний. Санкции введены, в частности, в отношении авиакомпании Air Koryo, корпорации по разведке нефти КНДР, группы компаний Mansudae Overseas Project, передает ТАСС.