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Выборы в Узбекистане: кто после Каримова

Что известно о фаворите предвыборной гонки и его программе и кто вступил с ним в борьбу за президентский пост — в специальном материале «Известий» в день исторических для республики выборов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Выборы нового президента Узбекистана проходят в стране 4 декабря — впервые в истории республики без Ислама Каримова, бессменного лидера, который скончался 9 сентября 2016 года.

Кроме того, на них впервые был введен день тишины. Запрет на предвыборную агитацию вступил в силу в полночь субботы, а в воскресенье в 6.00 по местному времени в Узбекистане начали работу свыше 9 тыс. избирательных участков. Всего принять участие в голосовании, по данным ЦИК Узбекистана, смогут около 21,4 млн человек.

Что известно о фаворите предвыборной гонки и его программе и кто вступил с ним в борьбу за президентский пост — в специальном материале «Известий» в день исторических для республики выборов.

Кто после Каримова

После кончины Ислама Каримова, ставшего президентом Республики Узбекистан в 1991 году и с тех пор ни разу не покидавшего этого поста, в числе вероятных преемников эксперты называли четыре человека: председателя сената страны Нигматиллу Юлдашева, дочь Ислама Каримова Лолу Каримову, премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева и вице-премьера Рустама Азимова. Однако в итоге Шавкат Мирзияев оказался единственным из них, кто включился в президентскую гонку и стал ее неоспоримым лидером.

Шавкат Мирзияев: восхождение к славе

Не слишком публичная фигура Нигматиллы Юлдашева была включена экспертами в список возможных кандидатов в преемники Каримова в первую очередь из-за особенностей законодательной системы страны — по закону в случае смерти или недееспособности действующего президента его функции и полномочия в полном объеме передаются именно главе сената республики. Однако после смерти Каримова Юлдашев взял самоотвод, предложив вместо себя кандидатуру премьера Узбекистана Шавката Мирзияева. Она была утверждена единогласно в тот же день.

59-летний Мирзияев возглавляет правительство страны с 2003 года и известен своей приверженностью линии Каримова. Еще в сентябре этого года его характеризовали как человека, имеющего вес среди национальной политической элиты и в то же время близкого к семье скончавшегося президента.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин


Программа Мирзияева: Россия, соседи и бизнес

В случае своей победы на президентских выборах Мирзияев, кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, вероятнее всего, будет действовать одновременно в двух направлениях. 

С одной стороны, он уже заявил о намерении продолжить линию Ислама Каримова по выстраиванию отношений с Россией и странами СНГ, в то же время сохраняя внеблоковый статус Узбекистана. С другой стороны, в качестве временно исполняющего обязанности президента он приступил к решению вопросов, накопившихся в отношениях с соседями — в первую очередь с Таджикистаном и Киргизией.

Кроме того, Шавкат Мирзияев, очевидно, намерен привлечь на свою сторону представителей местного бизнеса — за время своего пребывания на посту врио он уже объявил амнистию для предпринимателей, а также выступил с предложением либерализировать валютный рынок. Такая политика несколько отличается от его деятельности на посту премьер-министра страны, когда за жесткость, с которой он проводил в жизнь непопулярные решения предыдущего президента, Мирзияева называли «молотом Каримова».

Соперники: национальная история, экономика и ЖКХ

Помимо Мирзияева, в предвыборной гонке участвуют еще три кандидата: Сарвар Отамуратов, представляющий Демократическую партию страны, Наримон Умаров, кандидат от Социал-демократической партии Узбекистана, и Хотамжон Кетмонов, выдвинутый Народно-демократической партией Узбекистана.

Сарвар Отамуратов, вице-спикер нижней палаты парламента страны, выдвигается на президентские выборы впервые, при этом основной упор в его кампании сделан на внедрение в жизнь страны узбекского алфавита и призыв к защите истории страны.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин











В отличие от Отамуратова для Наримона Умарова и Хотамжона Кетмонова эти выборы будут уже вторыми — оба кандидата являются лидерами своих партий и участвовали в президентской гонке 2015 года. При этом Кетмонов традиционно делает акцент на социальной сфере — в его предвыборную программу входят реализация программ занятости населения, а также пункт о регулировании коммунальных тарифов и укреплении роли государства в социальной политике в целом. Умаров же в своей кампании, как и в 2008 году, сделал ставку на экономические вопросы — в частности, он предлагает сохранить контроль государства за рынком и развивать экологические технологии. И все три кандидата, как и Мирзияев, говорят о своей заинтересованности в выстраивании дружеских отношений с Россией и СНГ.

Когда ждать результатов

Избирательные участки в стране 4 декабря будут работать до 22.00 по местному времени (18.00 по Москве). Планируется, что предварительные итоги выборов станут известны в понедельник, 5 декабря. При этом на данные традиционных экзит-полов рассчитывать не стоит — в Узбекистане они запрещены национальным законодательством.

Для того чтобы выборы признали состоявшимися, в них должны принять участие 33% избирателей, для победы одному из участников необходимо набрать более 50% голосов.

Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Выборы в Узбекистане: кто после Каримова

Выборы в Узбекистане: кто после КаримоваЧто известно о фаворите предвыборной гонки и его программе и кто вступил с ним в борьбу за президентский пост — в специальном материале «Известий» в день исторических для республики выборов

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