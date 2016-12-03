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Четыре человека погибли на пожаре в Тюменской области

В деревне Лыково Упоровского района сгорел частный дом

Частный деревянный дом сгорел рано утром в субботу в деревне Лыково Упоровского района Тюменской области. В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела погибших. Жертвами пожара стали четыре человека: мужчина, женщина и двое мальчиков.

Региональный главк МЧС уточняет, что сигнал о пожаре поступил на пульт МЧС около 7.00. В тушении пожара были заняты  14 человек и 6 единиц техники.

Причину пожара установит расследование, назначены экспертизы, личности погибших уточняются, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Четыре человека погибли на пожаре в Тюменской области

В деревне Лыково Упоровского района сгорел частный дом

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