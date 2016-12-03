Четыре человека погибли на пожаре в Тюменской области

Частный деревянный дом сгорел рано утром в субботу в деревне Лыково Упоровского района Тюменской области. В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела погибших. Жертвами пожара стали четыре человека: мужчина, женщина и двое мальчиков.

Региональный главк МЧС уточняет, что сигнал о пожаре поступил на пульт МЧС около 7.00. В тушении пожара были заняты 14 человек и 6 единиц техники.



Причину пожара установит расследование, назначены экспертизы, личности погибших уточняются, передает «Федеральное агентство новостей».