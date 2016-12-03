Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Четыре человека погибли в ДТП под Ярославлем

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись вечером в пятницу

Жертвами ДТП, произошедшего в Ярославской области в пятницу вечером, стали четверо мужчин. Авария произошла на 291-м км трассы Москва–Холмогоры около села Андроники.

Ford столкнулся с грузовиком MAN, погибли все находившиеся в салоне легковушки.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой». По предварительным данным расследования, водитель Ford скорости не превышал.  Он и его пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, рассказали в ГИБДД.

В полиции полагают, что водитель не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе движения. Легковушка была смята грузовиком. Личности погибших мужчин выясняются.

Читайте также:

В ДТП с участием автобуса в Приамурье пострадали четыре человека

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Четыре человека погибли в ДТП под Ярославлем

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись вечером в пятницу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке