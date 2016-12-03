Четыре человека погибли в ДТП под Ярославлем

Жертвами ДТП, произошедшего в Ярославской области в пятницу вечером, стали четверо мужчин. Авария произошла на 291-м км трассы Москва–Холмогоры около села Андроники.

Ford столкнулся с грузовиком MAN, погибли все находившиеся в салоне легковушки.



На месте ДТП работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой». По предварительным данным расследования, водитель Ford скорости не превышал. Он и его пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, рассказали в ГИБДД.



В полиции полагают, что водитель не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе движения. Легковушка была смята грузовиком. Личности погибших мужчин выясняются.