Роналду заподозрили в сокрытии налогов на сумму 150 млн евро

Известного португальского футболиста из мадридского «Реала» Криштиану Роналду заподозрили в сокрытии налогов на сумму в 150 млн евро.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные портала Football leaks, журналисты которого занимаются выявлением финансовых махинаций в современном футболе.

Они утверждают, что Криштиану Роналду обладает рекламными доходами в 150 млн евро, но с них спортсмен заплатил только 4% вместо 43%, которые положены по нормам законодательства Испании. Отмечается, что футболист «Реала» якобы воспользовался услугами офшорных фирм в Швейцарии и на Багамских островах, чтобы сохранить денежные средства.

Кроме того, в махинациях на сумму 12 млн евро с использованием офшорных схем также обвиняют тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Football leaks подчеркивают, что они оба пользовались услугами агента Жорже Мендеша.

После публикации этой информации агент заявил, что все налоговые обязательства Криштиану Роналду Жозе Моуринью выполняются в полном объеме.

«Любой намек или обвинение такого характера относительно Криштиану Роналду или Жозе Моуринью будет преследоваться в судебном порядке», — приводит «Федеральное агентство новостей»​​​​​​​ слова Жорже Мендеша.

При этом журналисты портала Football leaks пообещали в ближайшие три недели опубликовать материалы, подтверждающие эти обвинения.