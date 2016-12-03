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Патриарх: поддержка традиционных религий — профилактика экстремизма

Глава Русской церкви подчеркнул, что вербовщикам легче осуществлять свою деятельности при недостатке подлинных знаний о религии у населения

Поддержка традиционных религиозных общин является наилучшей профилактикой от экстремистских идеологий, в том числе и идеологии запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об этом глава Русской церкви сообщил в интервью французскому изданию «Фигаро». Текст публикации приводится на сайте Московской патриархии.

«Всесторонняя поддержка традиционных религиозных общин - самая лучшая профилактика от религиозного экстремизма, защита людей от богоборческой идеологии ИГИЛ, распространяющейся как вирус», — подчеркивает патриарх.

Предстоятель подчеркнул, что недостаток подлинных знаний о религии среди населения облегчает задачу вербовщикам террористических группировок. «В религиозный радикализм толкает людей искажение представлений о традиционной нравственности, уравнивание добродетели с грехом», — пояснил глава Русской церкви.

Патриарх Кирилл также сообщил, что Церковь ведет совместную работу с мусульманами против деятельности экстремистов. Он подчеркнул, что исламские проповедники видят в преступлениях террористов надругательство над своей религией.

«Мы боремся против воинствующего безбожия, которое не имеет права отождествлять себя с какой-либо религией вообще, в том числе и с исламом», — отметил патриарх.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Патриарх: поддержка традиционных религий — профилактика экстремизма

Глава Русской церкви подчеркнул, что вербовщикам легче осуществлять свою деятельности при недостатке подлинных знаний о религии у населения

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