Патриарх: поддержка традиционных религий — профилактика экстремизма

Поддержка традиционных религиозных общин является наилучшей профилактикой от экстремистских идеологий, в том числе и идеологии запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Об этом глава Русской церкви сообщил в интервью французскому изданию «Фигаро». Текст публикации приводится на сайте Московской патриархии.

«Всесторонняя поддержка традиционных религиозных общин - самая лучшая профилактика от религиозного экстремизма, защита людей от богоборческой идеологии ИГИЛ, распространяющейся как вирус», — подчеркивает патриарх.

Предстоятель подчеркнул, что недостаток подлинных знаний о религии среди населения облегчает задачу вербовщикам террористических группировок. «В религиозный радикализм толкает людей искажение представлений о традиционной нравственности, уравнивание добродетели с грехом», — пояснил глава Русской церкви.

Патриарх Кирилл также сообщил, что Церковь ведет совместную работу с мусульманами против деятельности экстремистов. Он подчеркнул, что исламские проповедники видят в преступлениях террористов надругательство над своей религией.

«Мы боремся против воинствующего безбожия, которое не имеет права отождествлять себя с какой-либо религией вообще, в том числе и с исламом», — отметил патриарх.