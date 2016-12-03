ЦБ уточнил данные о краже хакерами 2 млрд рублей с корсчетов

Пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России опровергла данные о краже хакерами 2 млрд рублей с корреспондентских счетов финансового регулятора.

Данные сообщения не соответствуют действительности, говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты в результате атак хакеров, передает «РИА Новости».

Ранее о краже 2 млрд рублей с корсчетов ЦБ сообщил американский телеканал СNN. Он ссылался на замначальника ГУ безопасности и защиты информации ЦБ Сычева. Однако Сычев, говоря об ущербе банков РФ от действий хакеров за 2016 год, подчеркнул, что речь идет о средствах, похищенных с корреспондентских счетов банков и со счетов их клиентов.