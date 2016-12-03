Башмет и «Солисты Москвы» дали концерт в столичном метро

Дирижер Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» в субботу исполнили произведения известных композиторов начала XX века во время ночного концерта на станции «Парк культуры» Кольцевой линии столичного метрополитена.

Мероприятие проходило в рамках совместного проекта Третьяковской галереи и Московского метрополитена «Интенсив ХХ».

Видео опубликовано favori123 (@favori123) Дек 2 2016 в 5:35 PST

Во время выступления музыканты исполнили произведения Стравинского, Шостаковича и другие композиции, иллюстрирующие художественные школы начала прошлого века.

Отрывки выступлений были опубликованы многими пользователями социальных сетей.

Видео опубликовано Tilda_Matilda (@tilda_matilda100) Дек 2 2016 в 3:50 PST

В рамках проекта «Интенсив ХХ» проводятся мероприятия, посвященные искусству прошлого века.