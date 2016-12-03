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Башмет и «Солисты Москвы» дали концерт в столичном метро

Музыканты исполнили произведения начала XX столетия

Дирижер Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» в субботу исполнили произведения известных композиторов начала XX века во время ночного концерта на станции «Парк культуры» Кольцевой линии столичного метрополитена.

Мероприятие проходило в рамках совместного проекта Третьяковской галереи и Московского метрополитена «Интенсив ХХ».

Во время выступления музыканты исполнили произведения Стравинского, Шостаковича и другие композиции, иллюстрирующие художественные школы начала прошлого века.

Отрывки выступлений были опубликованы многими пользователями социальных сетей.

В рамках проекта «Интенсив ХХ» проводятся мероприятия, посвященные искусству прошлого века.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Башмет и «Солисты Москвы» дали концерт в столичном метро

Музыканты исполнили произведения начала XX столетия

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