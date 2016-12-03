Дмитрий Медведев поручил погасить задолженности по зарплате

Глава российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение ведомствам оценить ситуацию с выплатой заработной платы. Как уточняется в поручении, опубликованном в субботу на сайте правительства РФ, к руководителям, допустившим задолженность, надо принять меры.

«Минпромторгу России, Минэнерго России, Минсельхозу России, Минстрою России, Минтрансу России, Минкомсвязи России, Минобороны России, Минобрнауки России, Минздраву России, Минкультуры России провести оценку ситуации с выплатой заработной платы», — указано в документе.

О результатах проверки до 25 января 2017 года необходимо проинформировать Минтруд России, заключается в поручении. Контроль за погашением задолженности по зарплатам в госучреждениях и муниципальных организациях необходимо усилить высшим должностным руководителям регионов России.