Диего Марадона посетит похороны Фиделя Кастро на Кубе

Известный аргентинский футболист, бывший член сборной республики Диего Марадона в пятницу прибыл на Кубу, где он собирается посетить похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Как передает AFP, у спортсмена были теплые дружеские отношения с бывшим лидером Кубы и он называл его вторым отцом.

«Я чувствую себя кубинцем. Мир потерял своего лидера», — сообщил Диего Марадона.

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны пройдут 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.