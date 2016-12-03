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Диего Марадона посетит похороны Фиделя Кастро на Кубе

Бывший футболист аргентинской сборной сообщил, что после смерти известного революционера «мир потерял своего лидера»

Фото: TASS/Zuma/Evandro Inetti

Известный аргентинский футболист, бывший член сборной республики Диего Марадона в пятницу прибыл на Кубу, где он собирается посетить похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Как передает AFP, у спортсмена были теплые дружеские отношения с бывшим лидером Кубы и он называл его вторым отцом.

«Я чувствую себя кубинцем. Мир потерял своего лидера», — сообщил Диего Марадона.

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны пройдут 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

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Фидель Кастро. Конец эпохи

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Диего Марадона посетит похороны Фиделя Кастро на Кубе

Диего Марадона посетит похороны Фиделя Кастро на КубеБывший футболист аргентинской сборной сообщил, что после смерти известного революционера «мир потерял своего лидера»

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