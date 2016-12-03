Диего Марадона посетит похороны Фиделя Кастро на Кубе

Бывший футболист аргентинской сборной сообщил, что после смерти известного революционера «мир потерял своего лидера»
Фото: TASS/Zuma/Evandro Inetti
Известный аргентинский футболист, бывший член сборной республики Диего Марадона в пятницу прибыл на Кубу, где он собирается посетить похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
Как передает AFP, у спортсмена были теплые дружеские отношения с бывшим лидером Кубы и он называл его вторым отцом.
«Я чувствую себя кубинцем. Мир потерял своего лидера», — сообщил Диего Марадона.
Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны пройдут 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.
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Фидель Кастро. Конец эпохи