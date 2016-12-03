Сергей Лавров: «Здесь ничего нового нет»

Министр иностранных дел России прокомментировал ограничение военных контактов России и США. Ранее палата представителей конгресса США запретила выделять средства на сотрудничество с Россией в военной сфере.

«В отношении тех ограничений на контакты между военными России и США, которые введены американским конгрессом, здесь ничего нового нет», — сказал Лавров в субботу. Министр напомнил, что в минувшем году в бюджете Пентагона вводились подобные ограничения, передает «РИА Новости». Однако президент США обладает правом разрешать военные контакты, добавил Лавров.

Власти США выставили ряд условий, при выполнении которых военное сотрудничество между двумя государствами станет возможным. Одним из них является передача Крыма Украине.