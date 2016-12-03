Актер Вячеслав Шалевич госпитализирован в Москве

Народного артиста Вячеслава Шалевича госпитализировали в Москве. В лечебное учреждение 82-летнего актера театра и кино доставили из дома.

ТАСС уточняет, что директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, сообщивший о госпитализации актера, его диагноз не сообщил.

30 ноября актеру стало плохо на сцене Театра им. Евг. Вахтангова во время спектакля «Пристань». Шалевичу вызвали скорую, от госпитализации, предложенной медиками, он отказался и в сопровождении супруги был доставлен домой.

Широкому зрителю Вячеслав Шалевич известен по ролям в фильмах «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Хоккеисты», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.