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Девять человек погибли при пожаре в ночном клубе Калифорнии

Еще 13 посетителей развлекательного заведения числятся пропавшими без вести

При пожаре в ночном клубе города Окленд в американском штате Калифорния погибли по меньшей мере девять человек, сообщают местные СМИ.

Как передает издание «Ист-бэй таймс», еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Возгорание произошло в пятницу вечером в здании склада, которое было переоборудовано под ночной клуб. Предположительно, в момент происшествия в нем находилось более 50 человек. По предварительной версии, огонь охватил здание из-за пиротехники.

Над ликвидацией пожара сейчас работают более 50 сотрудников экстренных служб.

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Девять человек погибли при пожаре в ночном клубе Калифорнии

Еще 13 посетителей развлекательного заведения числятся пропавшими без вести

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