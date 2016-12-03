Девять человек погибли при пожаре в ночном клубе Калифорнии

При пожаре в ночном клубе города Окленд в американском штате Калифорния погибли по меньшей мере девять человек, сообщают местные СМИ.



Как передает издание «Ист-бэй таймс», еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Возгорание произошло в пятницу вечером в здании склада, которое было переоборудовано под ночной клуб. Предположительно, в момент происшествия в нем находилось более 50 человек. По предварительной версии, огонь охватил здание из-за пиротехники.

Над ликвидацией пожара сейчас работают более 50 сотрудников экстренных служб.