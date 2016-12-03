Политолог: заявление Савченко о «вторжении России» — чистый популизм

Заявление народного депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко о том, что военные силы РФ «могут дойти» до Великобритании, представляет собой чистый популизм. Такое мнение выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее бывшая летчица сообщила в интервью канадским СМИ, что при ослаблении давления на Москву со стороны Запада «вторжение России может закончиться в Великобритании».

«Странно, что Савченко не говорит о том, что Путин собирается захватить Гренландию или даже саму Канаду. Для понятливой аудитории Савченко говорит понятные и присущие ей глупости, как и раньше», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова политолога.

Власти Украины и некоторых западных стран обвиняют Москву в причастности к конфликту в Донбассе. При этом представители Кремля неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины и может только оказывать давление на противоборствующие стороны.