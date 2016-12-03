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Эрдоган предложил России расплачиваться в национальных валютах

Аналогичное предложение президент Турции сделал руководству Китая и Ирана

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предложила Москве перейти при торговых операциях на расчеты в национальных валютах.

Эрдоган уточнил, что сделал это предложение президенту России. Эрдоган отметил, что перейти на расчеты в национальных валютах он предложил Ирану и Китаю. Руководство этих стран приняло его предложение, отметил политик.

За месяц курс турецкой лиры упал по отношению к доллару более чем на 11%.

«Я предложил (президенту России Владимиру) Путину следующее: давайте переведем нашу торговлю на местные валюты», — сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия торгового центра в Стамбуле, передает «РИА Новости».

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Эрдоган предложил России расплачиваться в национальных валютах

Аналогичное предложение президент Турции сделал руководству Китая и Ирана

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