Хокинг выписался из больницы и улетел на родину

Британский физик Стивен Хокинг покинул римский госпиталь, куда попал из-за проблем с легкими, и улетел на родину.

Об этом заявило агентство АНСА.

Госпитализация была осуществлена из-за предосторожности для проведения медицинских анализов, сообщает ТАСС.

Врачи римской больницы «Джемелли» назвали состояние здоровья 74-летнего Хокинга удовлетворительным. Напомним, что ученый страдает от амиотрофического склероза, вызывающего постепенный паралич всего тела.

В Риме Хокинг встречался с папой римским Франциском и выступал на пленарной ассамблее Папской академии наук с лекцией о происхождении Вселенной.

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