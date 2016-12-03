Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Хокинг выписался из больницы и улетел на родину

Британский физик Стивен Хокинг покинул римский госпиталь, куда попал из-за проблем с легкими

Фото: TASS/PA Images/Chris Radburn

Британский физик Стивен Хокинг покинул римский госпиталь, куда попал из-за проблем с легкими, и улетел на родину.

Об этом заявило агентство АНСА.

Госпитализация была осуществлена из-за предосторожности для проведения медицинских анализов, сообщает ТАСС.

Врачи римской больницы «Джемелли» назвали состояние здоровья 74-летнего Хокинга удовлетворительным. Напомним, что ученый страдает от амиотрофического склероза, вызывающего постепенный паралич всего тела.

В Риме Хокинг встречался с папой римским Франциском и выступал на пленарной ассамблее Папской академии наук с лекцией о происхождении Вселенной.

Читайте также: Стивена Хокинга положили в больницу в Риме

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Хокинг выписался из больницы и улетел на родину

Хокинг выписался из больницы и улетел на родинуБританский физик Стивен Хокинг покинул римский госпиталь, куда попал из-за проблем с легкими

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке