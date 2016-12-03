Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин написал сценарий о хипстере на войне в Сирии.

Об этом заявил глава студии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

«Это история о молодом человеке, хипстере, который критически настроен по отношению к тому, что происходит в стране, в мире, но он оказывается в одной из горячих точек и меняет свою систему координат», — цитирует ТАСС Пичугина.

Он добавил, что речь в фильме пойдет о фотографе, который отправился в Сирию, где идет война, подзаработать. Под воздействием увиденного главный герой постепенно проникается патриотическими идеями.

Съемками фильма займется «Ленфильм».

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