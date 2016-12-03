Сенатор Клинцевич высказался по поводу запрета Пентагону работать с РФ

Заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что запрет конгресса США на военное сотрудничество Пентагона с Москвой не окажет влияния на действия России в Сирии.

«Это решение конгресса США практически не повлияет на действия наших военных в Сирии. Нам не привыкать – Россия управится там и в одиночку. Тем более что и без этого запрета взаимодействие наших двух стран в военной сфере, мягко говоря, оставляло желать лучшего», — приводит «РИА Новости» слова Клинцевича.

Сенатор отметил, что американские законодатели не настолько наивны, чтобы этого не понимать. По мнению Клинцевича, «их решение следует рассматривать, прежде всего, как сигнал будущему президенту США Дональду Трампу, как своего рода очередное табу».

Замглавы оборонного комитета Совфеда подчеркнул, что российскую сторону интересует не само это решение, «в котором нет абсолютно ничего нового, а реакция на него Трампа». Однако, по мнению сенатора, об этом вряд ли можно будет узнать раньше 20 января, когда состоится инаугурация вновь избранного президента.



«Но в любом случае уже сейчас ясно, что Трампу придется преодолеть массу препятствий, сломать множество стереотипов, если он действительно заинтересован в сотрудничестве с Россией»,— добавил Клинцевич.

Ранее «Известия» писали, что палата представителей конгресса США поставила условие финансирования военного ведомства страны, согласно которому Пентагон не может сотрудничать с Россией.

В общей сложности бюджет военного ведомства составит $618,7 млрд. Главной целью поставлено поддержание численности вооруженных сил, ради этого были урезаны некоторые статьи расходов, например, строительство новой техники для флота.