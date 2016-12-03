Тимошенко: Украине президент не нужен

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Украине не нужен пост президента страны.

Об этом она заявила в эфире телеканала «112. Украина» в субботу, 3 декабря.

«Положительно отношусь к ликвидации поста президента», – цитирует Тимошенко ТАСС.

Она добавила, что Украине следует сделать такой вывод, исходя из личностных качеств всех президентов страны.

При этом глава партии «Батькивщина» хочет изменить Украину, и если для этого придется занять пост президента, то она готова.

После своей победы Тимошенко обещает изменить Конституцию страны и вернуть землю и недра ее народу.

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