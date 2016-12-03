Тимошенко: Украине президент не нужен

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что страна может обойтись без поста главы государства
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Украине не нужен пост президента страны.
Об этом она заявила в эфире телеканала «112. Украина» в субботу, 3 декабря.
«Положительно отношусь к ликвидации поста президента», – цитирует Тимошенко ТАСС.
Она добавила, что Украине следует сделать такой вывод, исходя из личностных качеств всех президентов страны.
При этом глава партии «Батькивщина» хочет изменить Украину, и если для этого придется занять пост президента, то она готова.
После своей победы Тимошенко обещает изменить Конституцию страны и вернуть землю и недра ее народу.
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