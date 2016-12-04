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Видео: Греф под видом инвалида пытается получить кредит в Сбербанке

Проверку по доступности услуг кредитного учреждения для людей с ограниченными возможностями глава банка провел лично

На появившемся в сети видео глава Сбербанка Герман Греф лично проверил доступность услуг кредитного учреждения для людей с ограниченными возможностями, надев специальный костюм.

После эксперимента Греф заявил, что практически ничего не видел и не слышал.

«Крупные цифры я видел, но я совершенно не видел монитор — видел только светлое пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения», — цитирует его телеканал «360».

Глава Сбербанка обещал сделать выводы, чтобы в дальнейшем улучшить качество обслуживания людей с ограниченными возможностями.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Видео: Греф под видом инвалида пытается получить кредит в Сбербанке

Проверку по доступности услуг кредитного учреждения для людей с ограниченными возможностями глава банка провел лично

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